Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas no Três Marias

Publicada em 29/01/2026 às 09h15
Outros criminosos avisaram os comparsas através de áudios pelo WhatsApp que a “biqueira do MK” foi invadida pelo sgt Machado, mandando remover o traficante do grupo
O casal Marcos e R. S. G. S., foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (28), em uma residência na Rua Liberdade, bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho.
O flagrante foi realizado pela guarnição setor 14 do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar.
Informações apuradas no local dão conta que a equipe recebeu denúncias que a residência era usada como boca de fumo e dois terrenos ao lado por usuários para o consumo de entorpecentes.
O suspeito ainda tentou fugir correndo para dentro do imóvel ao ver a chegada da viatura, mas foi cercado e detido, chegando ainda a jogar drogas pelo muro para a casa ao lado.
Durante revista na casa e nos dois terrenos os policiais encontraram maconha, cocaína, resquícios de crack, e vários frascos com respingo de solda conhecido como “Loló”, que seriam vendidos no carnaval.
Após varredura feita pelo cão farejador do BPChoque, o criminoso e a esposa que também estava na casa foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.
