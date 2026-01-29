Dois criminosos são espancados por populares após roubo de bicicleta
Por rondoniaovivo.com
Publicada em 29/01/2026 às 09h30
 Dois criminosos armados com faca foram detidos e espancados por populares na noite desta quarta-feira (28) após roubo de bicicleta em frente a um supermercado na Avenida Mamoré, bairro Cuniâ, zona Leste da capital de Rondônia.

Após o roubo a um adolescente de 16 anos, os ladrões saíram em fuga, mas logo um foi detido por populares na Rua Belém Novo, bairro Tiradentes e outro também foi capturado nas proximidades.

Populares revoltados com a onda de criminalidade tentaram fazer justiça com as próprias mãos, espancando a dupla.

Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes. O adolescente chegou a ser derrubado da bicicleta Lotus dele na hora do assalto cometido pela dupla.

Um dos acusados era monitorado, mas tinha arrancado a tornozeleira. 

