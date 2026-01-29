Aplicativo da plataforma SimuFísica ensina sobre consumo de energia

Publicada em 29/01/2026 às 10h39
Desenvolvido no campus de Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), o aplicativo Consumo de Energia Elétrica, integrante da plataforma educacional SimuFísica, tem se destacado como uma ferramenta de apoio ao ensino de Física e à compreensão do consumo de energia elétrica em residências. O simulador permite calcular o gasto energético de diferentes aparelhos, considerando elementos reais da fatura, como bandeiras tarifárias, impostos e taxa de iluminação pública.
Por meio do aplicativo, usuários podem visualizar a contribuição individual de cada equipamento no valor final da conta de energia, comparar cenários de uso e até estimar a quantidade de painéis solares necessária para suprir a demanda de um aparelho de ar-condicionado. Exemplos práticos mostram que uma lâmpada LED de 12 W ligada por 10 horas diárias pode representar um custo mensal em torno de R$ 3,00, enquanto um ar-condicionado de 12.000 BTU/h pode gerar um acréscimo superior a R$ 200,00 na fatura mensal.
O aplicativo foi desenvolvido pelo coordenador do projeto SimuFísica, professor Marco Polo Moreno de Souza, do Curso de Física de Ji-Paraná, e é destinado principalmente a professores e estudantes do Ensino Médio e da Licenciatura em Física, mas também pode ser utilizado por qualquer pessoa interessada em compreender melhor os impactos do uso de aparelhos elétricos no consumo de energia elétrica.
Atualização - O simulador de Consumo de Energia Elétrica passou por uma reformulação a partir da versão 1.5.3, desenvolvida em colaboração com a então mestranda Cristiane Mara Oliveira, do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), Polo 05 (Ji-Paraná). Na versão 2.0, o aplicativo foi completamente reestruturado, incorporando funcionalidades como a organização dos aparelhos por cômodos, salvamento das simulações no banco de dados do usuário, exemplos prontos de uso e a geração automática de faturas em PDF, incluindo impostos, taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias. A ideia da geração da fatura em PDF surgiu a partir de sugestão do egresso do Bacharelado em Física Rhakny Patryky Peixoto Araújo, colaborador eventual do projeto.
O que é o SimuFísica - A SimuFísica é uma plataforma educacional gratuita composta por cerca de 40 simuladores interativos de Física, que abrangem praticamente todas as grandes áreas da disciplina, como Mecânica, Óptica, Ondas, Termodinâmica, Eletromagnetismo e Mecânica Quântica. A plataforma está disponível em 15 idiomas e pode ser acessada pelo endereço https://simufisica.com/,além de estar disponível nas principais lojas de aplicativos para dispositivos móveis. O aplicativo Consumo de Energia Elétrica é um dos simuladores que integram esse conjunto de ferramentas educacionais oferecidas pela plataforma.
Desenvolvimento e participação discente - A participação discente e a colaboração interdisciplinar são elementos centrais do projeto SimuFísica, reforçando seu caráter formativo, extensionista e inovador. O projeto conta com a participação ativa de discentes e egressos, que colaboram tanto no desenvolvimento quanto na divulgação e aplicação dos simuladores.
Entre as contribuições, destacam-se o desenvolvimento do simulador Gravitação 3D, por Juciane Gonçalves Maia (Licenciatura em Física); o simulador Interferência em Filmes Finos, por Bruno Oliveira Rufatto (Bacharelado em Física); e o aprimoramento do simulador Ondas, por Robson Danrlley Luiz Santos Ferreira de Oliveira, egresso de Engenharia Ambiental e Sanitária. A egressa do MNPEF Lilian Noimam de Andrade, atualmente professora de Física do Ensino Médio em Cacoal, participou da aplicação do aplicativo Pêndulo Filmado, cujos resultados foram publicados no periódico Physics Education.
Há também colaborações em outras frentes do projeto, como o aprimoramento do painel do administrador em PHP e MySQL, desenvolvido por Sabrina Cardoso Duarte (Engenharia Ambiental e Sanitária), e investigações em nível de Iniciação Científica. Nesse contexto, destacam-se os trabalhos de Guilherme Henrique Hoffmann Pavão (Licenciatura em Física), que estuda a divisão de linhas espectrais via efeito Zeeman com o aplicativo Gerador de Equações de Bloch, e de Calina Grazielli Dias Barros, egressa de Engenharia Ambiental e Sanitária, que investigou estados quânticos circulares de Rydberg por meio do simulador Orbitais do Hidrogênio. Houve ainda a participação da bolsista de Iniciação Científica Júnior Geovana Luiz Santos, que atuou na caracterização dos dados gerados pelo simulador Laboratório virtual: pêndulo simples.
