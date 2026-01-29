ECOLOGIA

Com investimento de R$ 3 milhões, 2º Prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade está com inscrições abertas até 23 de fevereiro

Edição deste ano irá apoiar 50 organizações, entre elas 13 indígenas, 12 quilombolas, 12 de agricultores familiares e 13 de povos e comunidades tradicionais