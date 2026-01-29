Deputado Luizinho Goebel participa da inauguração do novo prédio do SAMU em Machadinho do Oeste

Publicada em 29/01/2026 às 11h44
Foi inaugurado nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o novo prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Machadinho do Oeste (RO). A solenidade aconteceu as 10h30, na Avenida Costa e Silva, nº 2972, região central do município.
A obra foi viabilizada com recursos no valor de R$ 225 mil, destinados pelo deputado estadual Luizinho Goebel, para a reforma e adequação da base do SAMU. O investimento tem como objetivo fortalecer a estrutura do atendimento de urgência e emergência no município.
O prefeito de Machadinho do Oeste, Paulo da Remap, participou do ato inaugural, que também contou com a presença de autoridades locais, profissionais da saúde e representantes da comunidade.
Ao comentar sobre a entrega da obra, o deputado Luizinho Goebel destacou que o investimento busca garantir melhores condições de trabalho às equipes e mais eficiência no atendimento à população. Segundo ele, a estrutura adequada do SAMU é fundamental para assegurar respostas rápidas em situações de emergência e salvar vidas.
A inauguração do novo prédio marca mais uma etapa de investimentos na saúde pública municipal, com foco na melhoria dos serviços prestados à população de Machadinho do Oeste.
