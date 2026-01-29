Prefeitura de Porto Velho abre canal e instala manilhas para reduzir alagamentos no bairro Nacional

Publicada em 29/01/2026 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), executa obra de drenagem no bairro Nacional com o objetivo de melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os alagamentos que atingiam a região.
Os serviços incluem a abertura de um canal e a instalação de três manilhas com 1,5 metro de diâmetro, interligando a rua Piaçaba à rua do Canil. O trecho acumulava grande volume de água no período chuvoso, o que dificultava o tráfego de veículos e pedestres.
Após a implantação das manilhas, será realizado o aterro da área, garantindo mais segurança, melhor drenagem e maior durabilidade da via. A intervenção também vai facilitar o acesso entre as duas ruas, beneficiando diretamente os moradores.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou que a obra atende a uma demanda antiga da comunidade. “Estamos trabalhando de forma planejada para resolver problemas históricos de alagamento. Essa intervenção vai melhorar a qualidade de vida da população e garantir o direito de ir e vir”.
Ações como essa integram um conjunto de medidas voltadas à melhoria da infraestrutura urbana em diferentes bairros da capital, com prioridade para áreas mais afetadas por falhas no sistema de drenagem.
