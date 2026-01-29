Produtos e serviços: governo de Rondônia está com inscrições abertas para expositores na 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Publicada em 29/01/2026 às 11h40
Estão abertas as inscrições para expositores interessados em participar da 13ª Rondônia Rural Show Internacional, considerada a maior feira de agronegócio da Região Norte. O evento acontecerá de 25 a 30 de maio, no Centro Tecnológico Valdeci Rack, em Ji-Paraná. A feira é promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). O prazo para inscrição segue até 20 de fevereiro, e é voltado a empresas, instituições, produtores rurais, cooperativas e empreendedores do setor agropecuário que desejam expor produtos, serviços, tecnologias e inovações durante a feira.
COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO?
Os interessados devem realizar o processo de forma online, seguindo as etapas:
Acessar o site oficial da Rondônia Rural Show
Preencher o formulário de inscrição com todas as informações solicitadas
Anexar a documentação exigida
Enviar a inscrição dentro do prazo estabelecido.
O preenchimento do formulário e o envio dos documentos são necessário para o controle dos participantes, especialmente daqueles que participarão da feira pela primeira vez. Todas as inscrições serão analisadas pela comissão organizadora, que posteriormente entrará em contato com os selecionados para repassar as próximas orientações.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação dos expositores é fundamental para o fortalecimento do setor produtivo estadual. “A Rondônia Rural Show é uma vitrine do agronegócio. A presença de expositores de diferentes segmentos fortalece a economia, estimula a geração de negócios e mostra a força do produtor rural rondoniense”, salientou.
O titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, reforçou que esta etapa é fundamental para a organização do evento. “As inscrições continuam abertas e esse é um momento para planejarmos a estrutura da feira. Além disso, é importante ressaltar que a área do Centro Tecnológico Valdeci Rack não comporta uma quantidade significativa de expositores, razão pela qual faz-se necessário esse controle.”
