MAIOR FEIRA DE AGRONEGÓCIO

Produtos e serviços: governo de Rondônia está com inscrições abertas para expositores na 13ª Rondônia Rural Show Internacional

O prazo para inscrição segue até 20 de fevereiro, e é voltado a empresas, instituições, produtores rurais, cooperativas e empreendedores do setor agropecuário