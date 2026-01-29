Ieda Chaves destina R$ 250 mil para apicultura amplia capacidade produtiva e modernizar criação de abelhas em Rondônia

Publicada em 29/01/2026 às 11h55
O fortalecimento da cadeia produtiva do mel em Rondônia passa a contar com um novo aporte financeiro destinado à modernização da apicultura no estado. Com recursos públicos direcionados ao setor, produtores passam a ter acesso a investimentos voltados à ampliação da capacidade produtiva, à melhoria do manejo das colmeias e à estruturação da atividade no campo.
O repasse, no valor de R$ 250 mil, foi destinado pela deputada estadual Ieda Chaves com a finalidade de apoiar diretamente a criação e a produção de abelhas. Segundo a parlamentar, a iniciativa busca assegurar que o investimento chegue aos produtores que dependem da atividade para geração de renda, com aplicação em equipamentos, modernização dos processos e fortalecimento da estrutura produtiva.
A deputada destacou que o objetivo da destinação é alcançar toda a cadeia do mel e de seus derivados, promovendo condições para o aumento da produtividade e para a qualificação do manejo apícola. Em manifestação pública, Ieda Chaves afirmou que “fortalecer quem produz é fortalecer Rondônia”, ao relacionar a política de incentivo à valorização do trabalho no campo.
Ainda de acordo com a parlamentar, o foco da ação está na geração de renda, no apoio ao agricultor familiar e na promoção de uma produção sustentável, integrada ao meio ambiente e ao turismo rural. A destinação do recurso foi apresentada como parte de uma estratégia voltada ao desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental.
Ao tratar do direcionamento da emenda, Ieda Chaves ressaltou o compromisso com os produtores rurais e com práticas que conciliem desenvolvimento e respeito à natureza, apontando a apicultura como uma atividade capaz de ampliar oportunidades e fortalecer a economia local de forma sustentável em Rondônia.
