Colisão entre veículos deixa um morto e outras três pessoas feridas

Por Folha do Sul

Publicada em 16/03/2026 às 08h50

Um dos sobreviventes da fatalidade será transferido para Vilhena



Um acidente envolvendo uma picape de pequeno porte e outro carro de passeio deixou um morador de Colorado do Oeste morto e outras três pessoas feridas na noite deste domingo, 15, na saída da cidade em direção a Vilhena.



Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica da fatalidade, registrada em um trecho da BR 435 conhecido como “Curva do Matadouro”, nas proximidades do CTG. Além do motorista morto, o outro condutor ficou preso às ferragens do veículo que dirigia.



Os três sobreviventes foram levados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Colorado do Oeste, e um deles, em estado grave, será transferido para Vilhena.