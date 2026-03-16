idosa morre após ser atropelada por carro em alta velocidade

Por Rondonianews.com

Publicada em 16/03/2026 às 09h00

Uma idosa morreu após ser atropelada na tarde deste domingo (15), em Rolim de Moura. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Rua Esperantina, e causou grande comoção entre moradores da região.

De acordo com as primeiras informações, a idosa foi atingida por um carro que trafegava em alta velocidade pela avenida. Após o atropelamento, o condutor do veículo não prestou socorro e fugiu do local, o que revoltou populares que presenciaram a cena.

Algumas pessoas passaram a seguir o motorista, que durante a fuga acabou perdendo o controle de um Chevrolet Prisma, colidindo contra o muro de uma residência. Com o impacto, o veículo ainda capotou.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o motorista, que foi conduzido para a UNISP de Rolim de Moura, onde o caso foi registrado.

A vítima chegou a ser socorrida com vida porém, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e acabou indo a óbito.

O caso agora deverá ser investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do acidente e as responsabilidades do condutor.