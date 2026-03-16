Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva se filiam ao PL durante evento em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 16/03/2026 às 08h10

Legenda: Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva fazem parte do time do PL (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Ezequiel Neiva e seu filho, suplente de deputado federal Wiveslando Neiva, oficializaram no último sábado a filiação ao Partido Liberal (PL). O ato ocorreu durante encontro realizado no Esporte Clube Vera Cruz, em Ji-Paraná, que também marcou o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. O evento reuniu lideranças políticas e apoiadores e contou ainda com a presença do senador Flávio Bolsonaro, apresentado como pré-candidato à Presidência da República.



Com a filiação ao PL, Ezequiel Neiva passa a se colocar como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026, enquanto Wiveslando Neiva se apresenta como pré-candidato a deputado estadual, ampliando a participação da família no processo político e fortalecendo o projeto político alinhado ao partido em Rondônia.

Durante o encontro, o deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que a filiação representa um novo momento em sua trajetória política e reforça o compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do estado. “Chegamos ao PL com o propósito de somar forças e continuar defendendo os interesses da população de Rondônia. Nosso mandato sempre foi pautado pelo trabalho, diálogo e presença nos municípios, e seguimos firmes nesse propósito de contribuir com o crescimento do nosso estado nas mais diversas áreas”, afirmou.

Para Wiveslando Neiva, a chegada ao partido também simboliza um novo ciclo de participação e fortalecimento político. “Esse é um momento importante na nossa caminhada. Passamos a integrar o PL com o sentimento de responsabilidade e com o objetivo de contribuir ainda mais com o debate político e com ações que possam gerar resultados positivos para Rondônia e para a nossa população”, destacou.