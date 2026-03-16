Cresce o número de bicicletas motorizadas nas ruas do Municipio e uso irregular preocupa moradores

Por Assessoria

Publicada em 16/03/2026 às 08h59

Nos últimos meses tem chamado a atenção nas ruas de Jaru o aumento significativo do número de bicicletas elétricas e motorizadas circulando pela cidade. O meio de transporte, que se tornou uma alternativa econômica e prática para deslocamentos curtos, também tem gerado preocupação devido ao uso irregular por parte de alguns condutores.

Moradores relatam que é cada vez mais comum ver bicicletas motorizadas transitando de forma imprudente, muitas vezes circulando na contramão das vias, sobre calçadas ou em alta velocidade, colocando em risco pedestres, ciclistas e motoristas.

Em alguns casos, jovens e até crianças utilizam os veículos sem qualquer equipamento de segurança, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes.

Lei municipal já regulamenta o uso

Apesar das irregularidades observadas no dia a dia, o uso das bicicletas elétricas e motorizadas já possui regulamentação no município por meio da Lei nº 3.239, de 17 de junho de 2022, sancionada pela Prefeitura de Jaru.

A legislação estabelece regras para circulação desses veículos nas vias públicas, ciclovias e ciclofaixas do município, além de determinar limites e requisitos de segurança.

Entre os principais pontos da lei estão:

idade mínima de 16 anos para conduzir

uso obrigatório de capacete para os condutores

velocidade máxima de até 25 km/h

necessidade de equipamentos de segurança, como campainha, retrovisores, iluminação e indicador de velocidade

A legislação também determina que bicicletas motorizadas com potência ou características superiores podem ser classificadas como ciclomotores, ficando sujeitas a regras mais rígidas.

Falta de fiscalização preocupa

Mesmo com a legislação existente, muitos moradores apontam que falta fiscalização e orientação para que as regras sejam cumpridas. A circulação de bicicletas motorizadas em calçadas e o uso por menores de idade estão entre as infrações mais relatadas.

Especialistas em trânsito alertam que, sem o cumprimento das normas básicas de segurança, esse tipo de veículo pode se tornar um fator de risco no trânsito urbano.

Com o aumento crescente desse meio de transporte em Jaru, cresce também a cobrança da população por maior fiscalização, campanhas de conscientização e aplicação efetiva da lei, garantindo segurança tanto para os condutores quanto para pedestres.

Enquanto isso, autoridades reforçam que o respeito às regras e o uso de equipamentos de proteção, como o capacete, são fundamentais para evitar acidentes e preservar vidas.