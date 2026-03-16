Modernização da Rodovia do Boi coloca Cone Sul de Rondônia em destaque como corredor de progresso no Brasil

Por Vanessa Moura

Publicada em 16/03/2026 às 08h37

No período chuvoso, o cenário da Rodovia do Boi, RO-370, a TransRondônia, em Corumbiara, um dos principais corredores logísticos da agropecuária rondoniense, na região do Cone Sul, era de caminhões atolados e prejuízos na produção que se perdiam pelo caminho ou chegava mais cara até o consumidor devido aos gastos no trajeto. Já no verão, a poeira levantava, atrapalhando a visibilidade do trânsito e deixando-o mais lento; donas de casas jogavam baldes de água na rua para amenizar a sujeira dentro do lar e os prejuízos à saúde da família. Sem contar as pontes e bueiros se deteriorando. A agonia vivenciada durante décadas chegou ao fim quando o governo de Rondônia asfaltou a estrada. Uma das obras de infraestrutura mais moderna do Estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pavimentação da Rodovia do Boi deixa um rastro de progresso no Cone Sul de Rondônia. ‘’Não foi simplesmente passar uma camada de asfalto no chão de barro. “O serviço, iniciado em abril de 2022 e concluído em agosto de 2025, envolveu drenagem, terraplanagem, pontes, passagens de fauna e uma camada reforçada de asfalto, 10 centímetros de espessura, o dobro do que geralmente tem uma estrada, para aguentar trânsito pesado, investimento de mais R$ 313,1 milhões, recurso próprio do Governo de Rondônia, ou seja, os impostos dos rondonienses convertidos em uma infraestrutura moderna, em mais dignidade e desenvolvimento para a população”, ressaltou.

IMPACTO

A pavimentação da rodovia beneficia a rota de grãos, bovinos e diversas culturas na região do Cone Sul rondoniense, região composta pelos municípios de Corumbiara, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Vilhena.

Já na fronteira com o Mato Grosso, a região tem um agronegócio que se assemelha ao estado vizinho e o clima mais ameno de Rondônia, devido à altitude elevada. Por lá, o clima e o solo trabalham a favor do produtor, favorecendo recordes de produtividade.

A região é conhecida por ser um polo de produção de soja e milho e pela genética bovina de ponta, um cartão de visita da prosperidade rondoniense que agora conta com um escoamento mais seguro e ágil, trazendo mais desenvolvimento para o Cone Sul e todo o estado, conectando as propriedades rurais aos terminais de cargas e aos compradores com redução de tempo e excluindo transtornos no trajeto.

PAVIMENTAÇÃO

A rodovia liga o município de Corumbiara, região do Cone Sul, ao município de Parecis, na região da Zona da Mata. O trecho asfaltado corresponde a cerca de 84 km da estrada, se estende da parte urbana de Corumbiara até o Trevo da Pedra, uma bifurcação que dá acesso a Parecis e Chupinguaia, o que equivale a cerca de uma hora de trajeto. O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Eder André Fernandes, destaca que a pavimentação da rodovia resultou em obra que atende à necessidade de quem transita pela rodovia.

‘’A obra seguiu os mais altos padrões de engenharia. Houve a construção de duas pontes de concreto, uma sobre o Rio Ômerê, com aproximadamente 50 metros de extensão, e outra sobre o Rio Cabreúva, com cerca de 30 metros. Também foi implantada passagem de fauna para garantir a segurança de motoristas e animais’’.

INFRAESTRUTURA DA REGIÃO

A Rodovia do Boi é a obra mais emblemática em infraestrutura do Cone Sul, mas não a única. O governo de Rondônia investiu em diversas obras de pavimentação e substituição de pontes de madeira por concreto para garantir uma melhor logística na região.

Enquanto estradas ruins aumentam o gasto com combustível, manutenção de caminhões e tempo de viagem, com estradas boas o frete fica mais barato, o que aumenta o lucro direto do produtor rural, e o produto fica mais barato para o consumidor.

Além de proporcionar mais segurança para ônibus escolares, ambulâncias e veículos em geral transitarem. Uma boa infraestrutura também atrai investidores, aumenta a oferta de empregos e melhora a qualidade de vida.

MAPA DAS PRINCIPAIS ESTRADAS BENEFICIADAS NO CONE SUL:

Governo de Rondônia investiu em diversas obras de pavimentação e construção de pontes para garantir uma melhor logística na região

RO-370 (Rodovia do Boi / TransRondônia): Pavimentação de 84 km entre Corumbiara e o Trevo da Pedra. Inclui asfalto de alta resistência (CBUQ) e duas pontes de concreto estratégicas:

* Ponte sobre o Rio Omerê (50m).

* Ponte sobre o Rio Cabreúva (30m).

RO-443 (Estrada da Resina / Kapa 144) – Vilhena: Recuperação de 46 km com serviços de cascalhamento, patrolamento e levantamento de solo.

RO-391 – Chupinguaia: Construção da ponte de concreto e aço sobre o Rio Canário (37m).

RO-495 – Chupinguaia: Construção de ponte mista sobre o Rio Pimenta Bueno (extensão de 95 metros).

RO-391 (Trecho Chupinguaia ao Trevo da Pedra): Melhorias em 57 km para garantir trafegabilidade e segurança no escoamento.