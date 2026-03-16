Um guia rápido para o conhecimento básico que toda pessoa precisa saber sobre números VoIP

Por Redação

Publicada em 16/03/2026 às 08h34

Se você está procurando maneiras de obter um número de telefone para sua empresa, provavelmente já encontrou o VoIP muitas vezes. Isto porque num mundo onde a Internet dominou muitas funções nas nossas vidas, encontrar soluções baseadas na Internet faz muito sentido.

Neste ponto, você provavelmente está curioso. Afinal, o que é VoIP? Como essa tecnologia permite que você obtenha números que não são da sua companhia telefônica? Falaremos sobre isso e muito mais neste post. Então, se você quiser ter os fundamentos básicos necessários para entender Números VoIP, continue lendo.

VoIP

Voice over Internet Protocol é a tecnologia que permite que as pessoas liguem, enviem mensagens de texto e gravem vídeos usando a Internet. A lógica de como funciona em comparação com o seu telefone fixo básico é essencialmente a mesma.

Com telefones fixos, você tem fios de cobre. Estes são responsáveis ​​pela transmissão de dados de áudio e voz quando há uma chamada. VoIP usa a Internet em vez de fios. No entanto, no que diz respeito ao resultado desejado, os dois são iguais.

Várias tecnologias podem ser usadas com VoIP. Os mais comuns hoje em dia são smartphones e laptops. No entanto, existem telefones fixos feitos especificamente para VoIP, bem como adaptadores que permitem usar seu telefone fixo normal para VoIP.

Número VoIP

Agora que você sabe o que é VoIP, o conceito de número VoIP seria mais fácil de entender. Simplificando, é um número que utiliza tecnologia VoIP. É apenas o seu número normal, mas pode fazer muito mais.

Claro, isso depende do tipo de serviço que você deseja obter como parte do VoIP. Mas no que diz respeito ao potencial, há certamente um valor enorme aqui. É por isso que é visto como uma das principais opções para empresas iniciantes em todo o mundo.

Várias classificações de números VoIP

Dependendo de para quem você está perguntando, haverá vários critérios de categorização. Mas, por enquanto, você só precisa aprender cerca de dois.

Fixo e não fixo

Um dos maiores pontos de venda do VoIP é como ele permite obter um número de um local diferente. Mas você sabia que esse não é o caso cem por cento das vezes? Dependendo do tipo que você procura, você não conseguirá obter um número, digamos, da Califórnia se estiver no Canadá. Vamos aprender mais sobre os dois:

Fixo - Com VoIP fixo, você deve fornecer um comprovante de endereço antes de poder obtê-lo. É por isso que é chamado de fixo! Está anexado a um endereço físico. Embora seja mais complicado de configurar, o fato de poder ser usado para chamadas de emergência faz com que valha a pena. Não fixo - Com não fixo, você não precisa fornecer um endereço. É muito mais fácil conseguir também. Isto tem sido essencial para o estabelecimento de call centers em diversas partes do mundo.

Com base no propósito

Embora as diferenças não sejam tão claras como no primeiro, esta ainda é a forma comum pela qual as pessoas identificam os vários tipos. Aqui estão alguns deles:

Número personalizado- Um número personalizado é um número que não é apenas aleatório. É suposto seguir algum formato para parecer mais atraente para o público-alvo. Por exemplo, uma floricultura pode escolher 1-800-FLOWERS, que se traduz em 1-800-3569377. Mas não há nenhuma diferença na funcionalidade. Grátis - Com a ligação gratuita, você responsabiliza sua empresa por qualquer cobrança associada a alguém que liga para você. Isso é muito importante se você vende por telefone ou deseja fornecer um suporte ao cliente mais acessível. O fato de ser gratuito pode ser aplicado a apenas um país ou a vários. Número local- Um número local é um número usado em uma determinada localidade. Ele usa um código de área local para estabelecer confiança no público-alvo. Os profissionais de marketing e empresas usam números locais porque as pessoas geralmente preferem apoiar as empresas locais.

Por que você deve obter um número VoIP?

Graças a empresas comoTelnum, você pode usufruir de diversas vantagens associadas aos números VoIP, como:

Grandes economias. Existem muitas maneiras de economizar usando VoIP. Além de reduzir sua conta telefônica, também permite acesso a mão de obra internacional e mais acessível. Além disso, não há necessidade de equipamento adicional para começar. Escalabilidade. As pessoas adoram que você possa obter facilmente mais números sempre que precisar. E com a mesma facilidade, você pode se livrar deles. Você não precisa se preocupar em pagar mais do que realmente está usando.

Acessibilidade. Não importa onde você esteja, você pode acessar o número que comprou. Ele pode ser conectado a vários dispositivos para que você possa transportar apenas o dispositivo mais conveniente para você.

Se você deseja uma infraestrutura forte de comunicação empresarial, o VoIP é definitivamente algo que você deve explorar. E com este post, esperamos que você possa aprender um pouco mais sobre isso.