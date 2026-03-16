Ji-Paraná arranca empate contra o Rondoniense na semifinal do Campeonato Rondoniense

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 08h50

A definição de uma vaga na final do Campeonato Rondoniense Sicredi ficou adiada após o empate por 1 a 1 entre Rondoniense Social Clube e Ji-Paraná, neste domingo, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O resultado manteve o confronto completamente aberto para a partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, no estádio Biancão.

O placar foi construído apenas na segunda etapa. O Rondoniense conseguiu sair na frente aos 22 minutos, quando a bola sobrou na entrada da área e Lucas finalizou forte no canto direito do goleiro Evandro, abrindo vantagem para a equipe da casa.

A resposta do Ji-Paraná veio poucos minutos depois. Aos 29 minutos, Juan Palácios recebeu dentro da área, mesmo com pouco espaço e de costas para o gol, e conseguiu finalizar no canto esquerdo para igualar o marcador no Aluízão.

Antes dos gols, o confronto havia sido marcado por equilíbrio entre as duas equipes. Apesar das oportunidades criadas pelo Rondoniense diante do melhor time da primeira fase, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar.

Na volta do intervalo, os dois treinadores promoveram mudanças. O Rondoniense colocou Diogo Amaral e Robertinho nos lugares de Mário Vitor e Ruan Passos. Do outro lado, o Ji-Paraná também mexeu na equipe, com Ikson entrando no lugar de Caio Mello.

Nos minutos iniciais da etapa final, o time da capital teve mais posse de bola e buscou pressionar ofensivamente. Ainda assim, o gol demorou a sair. O técnico Eugênio fez nova alteração ao substituir Álvaro por Lucas Gomes pouco antes da jogada que resultou no primeiro gol do jogo.

Depois do empate do Ji-Paraná, o ritmo da partida diminuiu. As duas equipes passaram a administrar o resultado, mantendo o placar em igualdade até o apito final. Com o empate no primeiro duelo, a vaga para a decisão do estadual será definida no confronto da próxima quarta-feira.