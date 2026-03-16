Guaporé vence Gazin Porto Velho no Cassolão e abre vantagem na semifinal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 08h40

A disputa por uma vaga na final ganhou contornos de decisão logo no primeiro confronto. Jogando no estádio Cassolão na noite de domingo, o Guaporé derrotou o atual campeão Gazin Porto Velho por 2 a 1 e saiu em vantagem no duelo de ida da semifinal.

O time visitante reagiu na segunda etapa e conseguiu diminuir o placar aos seis minutos. Jefferson finalizou com chute fraco, em um lance que parecia de fácil defesa, mas o goleiro Luiz Henrique acabou aceitando a bola, que passou entre suas pernas e entrou para o gol do Porto Velho.

Antes disso, no entanto, o Guaporé havia construído sua vantagem ainda no primeiro tempo com atuação decisiva do artilheiro Mano. O placar foi aberto aos 38 minutos, quando o atacante recebeu a bola na entrada da área, tirou o marcador da jogada e finalizou forte no canto esquerdo do goleiro Digã.

Pouco depois, aos 42 minutos, veio o segundo gol. Após bola levantada na área, Mano aproveitou a sobra e finalizou de voleio, ampliando para 2 a 0 em mais um belo lance ofensivo da equipe da casa.

Na volta do intervalo, o Gazin Porto Velho adotou postura mais agressiva e passou a pressionar o adversário. Logo no início, Tchalles desperdiçou boa oportunidade ao cabecear para fora após rebote do goleiro Luiz Henrique.

Com o passar dos minutos, o jogo seguiu aberto, com as duas equipes criando oportunidades. Digã e Luiz Henrique foram exigidos em diferentes momentos, enquanto os ataques também esbarraram na falta de precisão nas finalizações.

Nos minutos finais, as equipes intensificaram as bolas levantadas nas áreas em busca de alterar o placar. A última grande chance da partida ocorreu já aos 47 minutos, quando Felipinho ficou cara a cara com Digã dentro da área, tentou tirar do goleiro, mas parou em grande defesa.

Com o resultado, o Guaporé chega em vantagem para o jogo decisivo. A partida de volta entre as equipes está marcada para quarta-feira, às 19h30, no estádio Aluízio Ferreira.