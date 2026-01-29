Semagric convoca reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para planejar ações de 2026

Publicada em 29/01/2026 às 11h50
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) realiza, nesta sexta-feira (30), às 9h, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR). O encontro acontecerá no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), localizado na Rua Mário Andreazza, ao lado da sede da Semagric, em Porto Velho.
Entre os temas da pauta estão a apresentação da nova estrutura organizacional da Semagric, a execução e ampliação do Programa Porteira Adentro, o atendimento com transporte de calcário às associações rurais e a definição das ações prioritárias para o fortalecimento da agricultura familiar em 2026.
De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e presidente do CMDR, Rodrigo Ribeiro, a reunião é estratégica para alinhar decisões e planejar as políticas públicas do setor. “Este é um momento importante para apresentar as ações da Semagric e construir, junto com o conselho, o planejamento do desenvolvimento rural para o próximo ano”.
