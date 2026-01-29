Educação profissional incentiva empreendedorismo sustentável em Rondônia

Publicada em 29/01/2026 às 10h20
Alunos do ensino profissionalizante estão se capacitando para o empreendedorismo sustentável. Com foco na economia verde, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) desenvolve ações que conscientizam a comunidade escolar sobre a importância de preservar os recursos naturais. Empreendedorismo sustentável é criar e gerir negócios que buscam lucro, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Ou seja, não foca apenas o lucro imediato, mas contempla o futuro do planeta e da população. Desse modo visa repensar modelos de produção, usar fontes renováveis, reciclar e ter uma cultura organizacional com propósito e responsabilidade socioambiental.
Uma das iniciativas lançadas pelo Idep nesse sentido, foi a inauguração, em dezembro de 2025, na sua sede em Porro Velho, da horta hidropônica, construída de forma sustentável, visando produzir alimentos saudáveis e nutritivos em qualquer lugar, pois não se faz necessário o uso do solo para o plantio. O projeto é desenvolvido graças ao apoio de um fabricante de refrigerantes.
Benefícios da Horta Hidropônica:
Economia de Recursos: consome muito menos água, pois o sistema recircula o líquido nutritivo.
Aumento de Produção: permite plantar em alta densidade, colhendo de 3 a 10 vezes mais no mesmo espaço que o cultivo tradicional.
Qualidade dos Alimentos: cultivo livre de sujeira do solo, agrotóxicos e herbicidas.
Eficiência e Rapidez: as plantas crescem mais rápido devido à nutrição direta e equilibrada.
Versatilidade: pode ser instalada em qualquer lugar, como lajes, varandas ou locais com terra pobre.
Manejo Facilitado: menor necessidade de esforço físico, com bancadas elevadas que evitam o trabalho de ficar abaixado.
Durabilidade: os produtos (como alface) podem ser vendidos com raiz, o que aumenta a vida útil pós-colheita.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a sustentabilidade é um princípio fundamental nas políticas públicas da gestão estadual, e por esse motivo, o tema é amplamente trabalhado na educação profissional e em outras ações governamentais. “Buscamos o progresso econômico e o desenvolvimento social de forma sustentável, então capacitar as futuras gerações com esse pensamento é primordial para fazermos o dever de casa na busca de práticas que fortaleçam a sustentabilidade”, salientou.
Horta hidropônica, construída de forma sustentável, visa produzir alimentos saudáveis e nutritivos
Essa consciência ambiental está gerando bons frutos em sala de aula. Tiago Ribeiro Lagassi, fez o Curso Técnico em Agroecologia de 2014 a 2016, no Centro Técnico de Educação Rural (Centec Abaitará), unidade executora do Idep, em Pimenta Bueno.
Depois de adquirir o conhecimento do conteúdo com abordagem agrícola que integra princípios ecológicos e saberes tradicionais para produzir alimentos de forma sustentável, ele se qualificou ainda mais sobre a área no ensino superior e graduou-se em Agroecologia.
EMRPEENDEDORISMO VERDE
Hoje, Tiago tem uma empresa de produção de alimentos que não utiliza agrotóxico e presta consultoria a agricultores que investem em práticas sustentáveis. “A formação em agroecologia me ajudou a ter uma visão mais voltada para a sustentabilidade com ações importantes para melhorar a sociobiodivesidade, contribuindo dessa forma para o sucesso da minha carreira”, reconheceu o empresário, que mora no município de Cacoal.
De acordo com a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade são três temas priorizados nos cursos profissionalizantes, tendo em vista as exigências do mercado de trabalho diante dessas temáticas. “A educação profissional está sempre se atualizando, porque a dinâmica da vida moderna requer um trabalhador cada vez mais preparado para atender com precisão e eficácia as novas demandas”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!