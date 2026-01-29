Sport Genus e Guaporé ficam no empate em 1 a 1 em jogo na Capital

Por FFER
Publicada em 29/01/2026 às 10h00
A noite no Aluízio Ferreira, fechando a rodada Sport Genus e Guaporé entraram em campo com o mesmo objetivo de vencer, mas ao final da partida o placar ficou em igualdade.
Com o Guaporé melhor na primeira etapa, após bola levantada na área o atacante Mano cabeceou para abrir o placar, na segunda etapa o Sport Genus jogando melhor chegou ao empate também numa bola cruzada, Lucas de cabeça deixou tudo igual.
Após o empate o Sport Genus criou bastante oportunidades para virar a partida, mas o goleiro Luiz Henrique fez boas defesas, garantindo o empate de 1 a 1 fora de casa.
