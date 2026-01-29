Por FFER
Publicada em 29/01/2026 às 09h45
Time da Zona Leste da capital foi o único vencedor da rodada
A quarta feira cheia do Rondoniense Sicredi 2026 foi melhor para os visitantes, com dois jogos na capital e um no interior, no Aglair Tonelli o União Cacoalense recebeu o líder Rondoniense Social Clube e fez um jogo duro que caminha para o empate sem gols, mas já nos acréscimos numa jogada despretensiosa Lucas meio sem jeito bateu na bola e ela foi entrando no canto esquerdo do goleiro João Pedro.
Sem tempo pra se recuperar o União Cacoalense sofreu a quarta derrota em quatro jogos, segue sem pontuar e sem marcar gols na competição. Por outro lado o Rondoniense Social Clube soma dez pontos abre vantagem na liderança e se mantém invicta no campeonato.
