Criminoso é flagrado com submetralhadora durante cortejo na zona leste

Publicada em 29/01/2026 às 09h00
Uma operação estratégica da Polícia Militar, realizada na noite desta quarta-feira (28), resultou na apreensão de arma em Porto Velho e na prisão de um criminoso em flagrante. A intervenção ocorreu durante o cortejo fúnebre de um membro de facção criminosa, morto em confronto na última segunda-feira (26).
Equipes da Força Tática, Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), Polícia Penal e Núcleo de Inteligência (NI) monitoravam o velório no Residencial Porto Madero, bairro Socialista. O serviço de inteligência alertou sobre um possível ataque de uma facção rival durante o deslocamento até o cemitério.
Durante o trajeto, os policiais identificaram um veículo suspeito que acompanhava o ônibus de familiares do falecido. Ao tentarem a abordagem, o condutor do automóvel acelerou e conseguiu fugir do cerco policial. A suspeita é que o veículo prestasse apoio logístico ao grupo criminoso.
Aproveitando a confusão, um criminoso que estava dentro do ônibus desceu do veículo portando uma submetralhadora. O objetivo do suspeito era revidar o suposto ataque iminente da facção rival. No entanto, os policiais agiram rapidamente, imobilizando o indivíduo antes que qualquer disparo fosse efetuado.
A arma de alto poder de fogo foi confiscada, e o homem recebeu voz de prisão imediata. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde o material passará por perícia técnica. A PM reforça que a apreensão de arma em Porto Velho é prioritária para reduzir o poder bélico das organizações criminosas na capital.
