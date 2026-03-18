Vaticano pede que Trump termine a guerra o mais rápido possível e deixe o Líbano em paz

Por G1

Publicada em 18/03/2026 às 15h50

Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, estendeu o pedido ao governo israelense. A fala foi uma das poucas mensagens diretas da diplomacia do Vaticano. Papa Leão XIV também vem pedindo fim do conflito, mas sem se referir a Trump diretamente.

Em um pronunciamento incomum, o Vaticano pediu diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira (18) que interrompa a guerra contra o Irã no Oriente Médio.

A fala foi feita pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Perolin — que foi um dos nomes mais cotados para se tornar papa durante o conclave do ano passado. Perolin pediu também a Trump que "deixe o Líbano em paz", em um recado direcionado ao governo de Israel.

"Se Donald Trump estivesse aqui, eu lhe diria para parar (a guerra) o mais rápido possível, porque o perigo de escalada está sobre nós", disse Parolin durante o lançamento de um livro sobre o papa Leão XIV na Câmara dos Deputados da Itália.

"Eu diria para deixar o Líbano em paz, e esta mensagem também deve ser dirigida aos israelenses: devemos tentar resolver os problemas que eles acreditam existir por meios pacíficos, como a diplomacia e o diálogo".

Parolin disse ainda estar preocupado com a possibilidade de o conflito continuar a escalar.

👉 A fala foi uma das poucas a um líder específicos feitas por Parolin, que ocupa o posto de secretário de Estado do Vaticano — um equivalente ao cargo de chanceler — desde 2013. Pragmático, moderado e reservado, o secretário costuma atuar nos bastidores em diálogos com outros Estados.

Diplomatas do Vaticano, em geral, também não costumam fazer apelos diretos por ações de líderes estrangeiros.

O papa Leão XIV também nunca se dirigiu diretamente a Trump ou qualquer outro líder desde que assumiu o posto, no ano passado. No entanto, o pontífice, que é norte-americano, tem intensificado, nos últimos dias, os apelos pelo fim da guerra com o Irã.

Na segunda-feira, Leão XIV instou jornalistas a destacarem o sofrimento causado pela guerra, alertando contra reportagens que corram o risco de se tornarem "propaganda ao glorificar conflitos".