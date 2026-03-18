Virginia Fonseca faz tatuagens em homenagem às filhas: “foi ideia delas”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 15h21

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu seguidores ao revelar que fez três novas tatuagens nesta quarta-feira (18). A decisão, segundo ela, acabou sendo ampliada após pedidos das filhas, transformando a ideia inicial em um momento simbólico em família.

De acordo com Virginia, as escolhas dos desenhos foram diretamente influenciadas por Maria Alice e Maria Flor. Cada uma pediu um personagem específico, o que levou a empresária a registrar na pele referências que marcam a infância das meninas. “Deixa eu mostrar pra vocês as tatuagens que eu fiz, fiz esse Homem-Aranha, eu amei muito, ficou muito lindo, fiz a data, coloquei, fiz questão, porque eu sou muito péssima de cabeça, então quando eu estiver bem velhinha, sabe, eu quero olhar e falar assim, caraca, em 2026, quando a Maria Alice tinha 4 anos, a Maria Flor tinha 3 anos, eu fiz tatuagem que elas pediram, que a Maria Alice pediu Homem-Aranha, a Flor pediu Cinderela, então eu amei, eu amei mesmo”, contou.

Além dos personagens sugeridos pelas filhas, Virginia também aproveitou para fazer uma tatuagem que já desejava há algum tempo, com imagem de Nossa Senhora Aparecida. “E também fiz essa aqui na mão, Nossa Senhora Aparecida, que eu já tava querendo fazer, eu ia fazer só essa, na verdade, só que aí as Marias me ouviram falando com a Maressa sobre tatuagem, a Maria Alice falou, ah, mamãe, faz o do Homem-Aranha, aí a Flor, Flor viu a Maria Alice pedindo e pediu do Cinderela, e aí eu fiz, ficou muito legal”.

Horas antes de realizar os desenhos, a influenciadora já havia antecipado a decisão nas redes sociais. “Eu estava querendo fazer uma tatuagem e aí comentando hoje no quarto a Maria Alice ouviu e me pediu para fazer uma tatuagem… aí a Flor pediu para eu fazer outra… resumindo irei fazer três tatuagens”, relatou.

As novas tatuagens foram apresentadas aos seguidores como uma forma de eternizar uma fase da vida familiar, com destaque para o crescimento das filhas e os vínculos afetivos.