Ezequiel Neiva anuncia a liberação de R$ 700 mil para ponte mista em concreto e aço sobre o Rio Tari, e Jaru

Por Nilson Nascimento

Publicada em 18/03/2026 às 15h34

Parlamentar visitou o distrito de Tarilândia acompanhado do prefeito Jeverson Lima (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

Mais uma ponte mista em concreto e aço será construída com investimento do deputado Ezequiel Neiva (PL). Desta vez, o recurso será aplicado no município de Jaru, para substituir a antiga ponte de madeira, com 15 metros de extensão, sobre o Rio Tari, na Linha 630, no distrito de Tarilândia.



O investimento de R$ 700 mil, proveniente de emenda parlamentar, já está disponível na conta da prefeitura para a contratação da empresa responsável pela obra. O projeto contará ainda com uma contrapartida de R$ 360 mil da administração municipal.



Ezequiel Neiva destacou que a nova ponte garantirá mais segurança e melhor acesso entre o distrito de Tarilândia e o povoado de Jaru-Uaru. “Trata-se de uma região formada por pequenas propriedades chacareiras. A atual ponte de madeira apresenta riscos, tanto para o escoamento da produção rural quanto para o transporte escolar. Com a nova estrutura, esse problema será solucionado”, afirmou o parlamentar.



O deputado ressaltou ainda que o investimento é resultado de diálogo e planejamento conjunto com o prefeito de Jaru, Jeverson Lima (MDB). “A proposta foi construída com responsabilidade, levando em consideração as reais necessidades da comunidade que será beneficiada com a nova ponte sobre o rio Tari”, frisou.





A ponte mista em concreto e aço terá 15 metros de extensão, com 5,20 metros de largura (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)



Ezequiel Neiva também frisou que o recurso foi viabilizado junto ao Governo do Estado, com o apoio do governador Marcos Rocha. “A expectativa é que a obra proporcione mais segurança no trânsito de pessoas e veículos, além de fortalecer a integração entre as comunidades rurais e a área urbana de Jaru”, concluiu.



Presente na última visita ao distrito de Tarilândia, para acompanhar de perto a situação da antiga ponte, o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) também enalteceu a atuação do parlamentar na região. “O deputado Ezequiel Neiva tem demonstrado, na prática, seu compromisso com a população do interior. Esse investimento é mais uma prova de um mandato presente, que conhece as demandas da zona rural e trabalha para garantir desenvolvimento e dignidade às famílias”, declarou.