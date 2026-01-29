MP da Bahia apura denúncia envolvendo Ivete Sangalo e participação de criança em show

Publicada em 29/01/2026 às 09h55
Uma apresentação recente de Ivete Sangalo passou a ser analisada pelo Ministério Público da Bahia após o recebimento de uma denúncia formal. A representação questiona a participação de uma criança no palco durante a execução da música “Vampirinha”, atual aposta da artista para o Carnaval.
O episódio ganhou repercussão nas redes sociais a partir da circulação de vídeos que mostram a interação da criança com a cantora durante o show. A canção, embora tenha alcançado grande popularidade, contém trechos interpretados por críticos como de conotação sexual, o que motivou o questionamento encaminhado ao MP.
Procurado, o Ministério Público confirmou que a denúncia foi registrada e que o caso está em fase de apuração. Por envolver uma menor de idade, o procedimento tramita sob sigilo, conforme previsto em lei, e não há detalhes públicos sobre o conteúdo específico da representação.
Segundo o MPBA, trata-se de uma representação comum, instrumento pelo qual qualquer cidadão pode comunicar fatos que considere passíveis de investigação. Até o momento, não foi divulgada a identidade de quem apresentou a denúncia.
A música “Vampirinha” vem sendo promovida como um dos carros-chefe do repertório de Ivete para o período carnavalesco, figurando com destaque em apresentações recentes da artista.
