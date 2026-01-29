“Não houve briga”, diz Diogo Nogueira sobre fim do namoro com Paolla Oliveira

Publicada em 29/01/2026 às 09h52
Após a repercussão do término com Paolla Oliveira, Diogo Nogueira decidiu se manifestar publicamente para conter especulações. Na noite desta quarta-feira (28), o cantor publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirmou que a separação ocorreu de maneira serena e sem qualquer episódio de desgaste.
Sem entrar em detalhes sobre os motivos do rompimento, Diogo destacou que a relação, que durou quase cinco anos, foi construída com afeto e respeito. Segundo ele, o período ao lado da atriz foi positivo e marcado por experiências importantes, rebatendo versões que circularam em sites e programas de entretenimento.
Durante o pronunciamento, o artista criticou a disseminação de informações distorcidas e disse se surpreender com a facilidade com que rumores ganham força. Ele ressaltou que não houve briga nem ruptura traumática, reforçando que a história vivida com Paolla foi significativa para ambos.
O sambista também esclareceu que mantém contato com a atriz mesmo após o término. De acordo com ele, os dois continuam se comunicando normalmente, o que, segundo suas palavras, demonstra que não houve animosidade entre o ex-casal.
Outro ponto abordado foi a reação negativa de parte do público a uma mensagem publicada por Diogo ao parabenizar Paolla por seus 20 anos de carreira, quando utilizou o termo “garotinha”. O cantor afirmou que a expressão não teve conotação ofensiva e classificou as críticas como interpretações exageradas.
Ao encerrar o vídeo, Diogo fez um desabafo mais contundente, dizendo que tem sido colocado em um contexto que não corresponde à sua postura e aconselhou os seguidores a terem cautela com conteúdos sensacionalistas divulgados sobre sua vida pessoal.
