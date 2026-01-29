Dado Dolabella reage a vídeo detonando Luana Piovani: “xerife moral do Brasil”

Publicada em 29/01/2026 às 10h00
Uma reação discreta de Dado Dolabella acabou ganhando proporções maiores nas redes sociais e reacendeu uma polêmica envolvendo sua ex-namorada, Luana Piovani. O ator comentou, com emojis de riso, um vídeo que criticava duramente a postura da atriz, gesto interpretado por internautas como provocação.
O conteúdo que motivou a reação foi publicado pela influenciadora Juliana Moreira, conhecida por analisar temas que viralizam. No vídeo, ela contestou uma declaração feita por Luana após a atriz criticar publicamente a cantora Ana Castela, que apareceu pilotando um jet ski em um vídeo nas redes.
Ao comentar o caso, Luana questionou a conduta da sertaneja e escreveu:
“Toma vergonha @anacastelacantora, melhor chamar alguém pra cuidar da sua imagem que tá cagada atrás de cagada”.
A declaração repercutiu rapidamente e dividiu opiniões. Em resposta, Juliana ironizou o tom adotado pela atriz e rebateu a crítica:
“A Ana Castela não tá queimada. A Ana Castela é amada no Brasil. Se tem alguém que tá queimada, não é ela, não. Uma loucura a pessoa se achar xerife moral do Brasil. Vocês já viram isso?”.
Foi justamente nesse vídeo que Dado Dolabella apareceu nos comentários apenas com emojis de risada. Embora sem palavras, a reação chamou atenção por envolver diretamente sua ex-companheira e por relembrar o histórico conturbado do relacionamento entre os dois, marcado por episódios amplamente noticiados no passado.
A atitude do ator gerou nova onda de debates entre usuários das redes sociais, que passaram a interpretar o gesto como um deboche direcionado a Luana. Até o momento, a atriz não se manifestou sobre a reação de Dolabella nem respondeu à crítica feita pela influenciadora.
