Porto Velho: “Prevenção também entra no Bloco” no Carnaval 2026

Publicada em 29/01/2026 às 10h33
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e da Divisão de Vigilância Epidemiológica, realizará, durante o Carnaval 2026, a campanha “Prevenção também entra no Bloco”, com o objetivo de promover a prevenção, a informação e a conscientização da população ao longo do período festivo.
Neste ano, as ações estarão concentradas nos principais blocos carnavalescos da cidade, com atividades voltadas à saúde sexual, prevenção de doenças transmissíveis e combate à violência, com o propósito de garantir um Carnaval mais seguro, saudável e responsável para todos os foliões.
A abertura oficial da campanha acontece no dia 30 de janeiro, às 9h, no Mercado Cultural, marcando o início das atividades educativas e preventivas que seguirão ao longo do calendário carnavalesco.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, o Carnaval é um momento estratégico para intensificar ações de prevenção. “O Carnaval é um período de grande mobilização social, e a presença da saúde nesses espaços é fundamental. Nossa intenção é levar informação, orientação e cuidado diretamente à população, reforçando que é possível se divertir com responsabilidade”, destacou o secretário.
A diretora interina do Departamento de Vigilância em Saúde, Raissa Stephanie Freitas de Almeida, reforça que a campanha foi pensada de forma integrada. “As equipes estarão nos blocos realizando orientações, distribuindo insumos de prevenção e dialogando com a população. A informação é uma das principais ferramentas para reduzir riscos e prevenir agravos à saúde”, afirmou.
Já a chefe II do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Ethianne Bastos, ressalta a importância da conscientização durante o período festivo. “Durante o Carnaval, há um aumento da exposição a situações de risco. Por isso, trabalhamos para reforçar a prevenção das ISTs, o uso de preservativos e o cuidado com a própria saúde e com o outro”, explicou.
As equipes da Semusa estarão presentes nos seguintes blocos carnavalescos:
• 06/02/2026 – Bloco Areal Folia – Av. Pinheiro Machado
• 07/02/2026 – Pirarucu do Madeira – Av. Pinheiro Machado
• 07/02/2026 – Até Que a Noite Vire Dia – Av. Pinheiro Machado
• 13/02/2026 – Us Dy Phora Open Bar – Av. Pinheiro Machado
• 14/02/2026 – Banda do Vai Quem Quer – Av. Carlos Gomes
• 16/02/2026 – Jatuarana Sul – Av. Jatuarana
• 17/02/2026 – Porto Maria – Av. Pinheiro Machado
• 22/02/2026 – Leste Folia – Av. Amador dos Reis
A Secretaria Municipal de Saúde acredita que as ações da campanha “Prevenção também entra no Bloco” contribuirão significativamente para a promoção da saúde e a prevenção de agravos durante o Carnaval 2026, fortalecendo o cuidado coletivo e o bem-estar da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!