Serviços de manutenção com roçagem mecanizada são executado nas RO-391 e RO-133

Com a intensificação do período chuvoso, o crescimento da vegetação às margens das rodovias estaduais se torna mais acelerado, exigindo ações contínuas do governo de Rondônia para garantir a segurança viária. Por esse motivo, estão sendo executados serviços de roçada mecanizada na RO-391 região no Cone Sul do estado, e RO 133 na região Central. O objetivo é melhorar a visibilidade da via, proporcionando mais segurança aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho.
Na RO-391, os serviços ocorrem em ambos os lados da via, no trecho que liga o trevo do Guaporé ao município de Chupinguaia, contemplando 51 quilômetros. Os trabalhos são realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da Usina de Asfalto de Vilhena. Já na RO-133, sentido o distrito de Nova Colina, os serviços são executados pela Usina de Asfalto de Ji-Paraná.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção contínua das rodovias estaduais é fundamental para preservar e assegurar o direito de ir e vir da população. “O objetivo é garantir mais visibilidade, segurança e melhores condições de tráfego, principalmente em um período em que as chuvas favorecem o crescimento rápido da vegetação”, pontuou.
Roçada mecanizada na RO 133 dá mais visibilidade para motoristas
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que, durante o período chuvoso, o trabalho de conservação das rodovias precisa ser intensificado, especialmente no controle da fauna. Segundo ele, a roçagem é fundamental para manter a visibilidade da sinalização, das margens da pista e dos acostamentos, contribuindo diretamente para a segurança dos usuários e para melhores condições de trafegabilidade na rodovia 391 e 133.
Já o gerente da Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira explicou que os serviços ao longo de todo o trecho contribuem diretamente para oferecer melhores condições de tráfego aos usuários da rodovia. Segundo ele, a manutenção das margens limpas amplia o campo de visão dos motoristas, facilita a identificação da sinalização e proporciona mais segurança e conforto.
O gerente da Usina de Asfalto de Ji-Paraná, Alexandro Santos, ressaltou a importância da ação para a segurança viária. “Os serviços realizados na RO-133 são fundamentais para manter a rodovia em condições adequadas de uso. A ação contribui para melhorar a segurança, a fluidez do tráfego e o conforto dos usuários que utilizam a via diariamente”.
