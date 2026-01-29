ASSDACO projeta avanços na prevenção ao câncer no interior

Publicada em 29/01/2026 às 14h31
A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), referência regional no cuidado oncológico e na promoção da saúde preventiva, inicia 2026 com o objetivo de ampliar o alcance das ações de prevenção ao câncer e fortalecer a rede de diagnóstico precoce no interior de Rondônia.
Fundada com a missão de oferecer acolhimento, informação e suporte a pacientes e familiares, a ASSDACO tem se consolidado como uma das instituições mais atuantes no estado. Para este ano, a entidade aposta em novas estratégias para enfrentar um dos maiores desafios da saúde pública brasileira: detectar o câncer antes que ele avance.
Foco em diagnóstico precoce e educação em saúde
A principal expectativa da Associação para 2026 é expandir campanhas preventivas e ações educativas. A meta é aumentar o número de pessoas atendidas, especialmente para três tipos de câncer: câncer de mama, câncer de próstata e câncer do colo do útero.
“A prioridade é levar informação clara e acessível às comunidades rurais e urbanas, reforçando que a prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir sofrimento e moratlidade”, destaca a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.
Parcerias estratégicas
A cada ano, a ASSDACO procura ampliar a realização de ações itinerantes, permitindo que exames e orientações cheguem a mais cidades e localidades onde o acesso ao atendimento especializado ainda é limitado.
Para isso, a Associação sempre está em busca de novas parcerias com prefeituras, secretarias de saúde e instituições privadas, que ajudam a fortalecer a capacidade de atendimento e garantir maior cobertura populacional.
Comunidade engajada e esperança renovada
A ASSDACO reforça que a prevenção não depende apenas de equipamentos ou profissionais, mas também da participação ativa da população. Por isso, campanhas de conscientização devem ganhar ainda mais força em 2026.
A expectativa é que, com mais informação e acesso facilitado, o interior de Rondônia registre um aumento expressivo no número de diagnósticos precoces, fator decisivo para o sucesso do tratamento oncológico.
Com planejamento robusto e forte mobilização social, 2026 promete ser um marco para a prevenção ao câncer e a ASSDACO segue firme em sua missão de salvar vidas, reduzir desigualdades e levar esperança a milhares de famílias.
“A ASSDACO acredita que, com união e compromisso, é possível transformar o cenário da saúde pública e construir um futuro em que o câncer seja detectado cedo, tratado com eficiência e enfrentado com dignidade”, finaliza Vera Bianchini.
