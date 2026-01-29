Residência Mulprofissional em Saúde da Família: prefeitura divulga 3ª Chamada

Publicada em 29/01/2026 às 14h50
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA: PREFEITURA DIVULGA 3ª CHAMADA PARA MATRÍCULAA Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a convocação para matrícula – 3ª chamada do Resultado Definitivo do Processo Seletivo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, conforme o Edital nº 01/2025.
De acordo com o item 8.1 do edital, os candidatos classificados e convocados deverão comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Pinheiro Machado, nº 316, Bairro Pioneiros, no horário das 8h às 13h30, munidos de toda a documentação exigida para a efetivação da matrícula.
Conforme o cronograma, o período de matrícula ocorre de 22 a 29 de janeiro de 2026. A convocação para a 3ª etapa de matrículas foi realizada após as 16h do dia 28/01/2026, e a matrícula dos convocados acontecerá em 29/01/2026. Os candidatos devem acompanhar atentamente as publicações oficiais para não perder os prazos estabelecidos.
Dúvidas e informações:
E-mail: [email protected]
A lista dos convocados na 3ª chamada pode ser consultada no link: https://pimentabueno.ro.gov.br/uploads/arquivo/3o-CHAMADA-RESIDENCIA-28.01.pdf
Telefone: (69) 99987-9202
A Administração Municipal reforça a importância do cumprimento dos prazos e orientações previstas no edital para garantir a vaga no programa.
