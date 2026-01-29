TRATAMENTO DE CÂNCER

SINDSEF-RO reforça solidariedade e segue como ponto de coleta da campanha “Tampinhas e Lacres do Amor”

A doação faz parte da campanha “Tampinhas e Lacres do Amor”, uma iniciativa que transforma materiais recicláveis em recursos financeiros para apoiar pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares