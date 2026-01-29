SINDSEF-RO reforça solidariedade e segue como ponto de coleta da campanha “Tampinhas e Lacres do Amor”

Publicada em 29/01/2026 às 14h22
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) reafirmou seu compromisso social ao realizar a entrega de centenas de tampinhas plásticas para a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Porto Velho (AVCC). A doação faz parte da campanha “Tampinhas e Lacres do Amor”, uma iniciativa que transforma materiais recicláveis em recursos financeiros para apoiar pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares no estado.
Todo o material entregue foi fruto da união de filiados, diretores, funcionários e amigos que atenderam ao chamado e levaram suas doações até a Sede Administrativa do sindicato. É importante destacar que essa corrente de bem não para por aqui. A sede do Sindsef/RO em Porto Velho continua de portas abertas funcionando como um ponto de coleta permanente. Quem quiser contribuir pode ficar à vontade para levar suas tampinhas e lacres até o local, pois cada pequena doação se soma a um esforço maior para manter os projetos de assistência da AVCC.
O presidente do Sindsef/RO, Almir José Silva, foi quem realizou a entrega oficial e fez questão de convocar a categoria e a sociedade para participarem ativamente dessa missão. Segundo ele, o engajamento de todos é fundamental para fortalecer essa rede de apoio.
“Nós ficamos muito felizes em ver o resultado dessa arrecadação, mas a campanha de recolhimento continua e precisamos manter esse ritmo. Quero incentivar que mais doações sejam feitas. Ajudar ao próximo é, acima de tudo, um gesto de amor e cidadania que pode transformar vidas”, declarou o presidente Almir José.
Ao participar, você ajuda a AVCC a custear despesas essenciais e garantir dignidade a quem luta contra o câncer. Separe suas tampinhas e leve até o Sindsef, sua atitude simples faz uma enorme diferença.
