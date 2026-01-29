Parceria entre Prefeitura de Jaru e Governo realiza investimento de R$ 4 milhões em sinalização de trânsito

Publicada em 29/01/2026 às 14h27
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento – Semplacide, iniciou nesta quarta-feira (28) as obras de sinalização de trânsito nas ruas do município.
Os trabalhos começaram na Avenida Florianópolis, onde será construída uma mini rotatória, além da divisão de fluxo, sinalização horizontal e vertical, faixa de pedestre elevada e placas de orientação.
O projeto é executado através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo de Rondônia, via Departamento Estadual de Trânsito – Detran, e representa um investimento de mais de R$ 4 milhões.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, a ação também contemplará todos os setores de Jaru, além do distrito de Tarilândia. “Agradeço pela parceria de sempre que o governador Coronel Marcos Rocha, o diretor-geral do Detran, Sandro Rocha, e o Secretário Chefe da Casa Civil, Elias Rezende, tem com nossa cidade, e também a toda equipe envolvida em colocar em prática este projeto que vai melhorar muito a segurança no trânsito de Jaru”, destacou.
