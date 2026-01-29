Rolim de Moura abre edital seletivo com vagas para Programas de Residência em Saúde

Publicada em 29/01/2026 às 14h39
A Prefeitura de Rolim de Moura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), publicou o Edital nº 01/2026, que abre vagas para Programas de Residência em Saúde, reforçando o compromisso com a qualificação de profissionais e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município e na região.
O processo seletivo é destinado a profissionais recém-formados ou que buscam especialização por meio da residência multiprofissional e uniprofissional, com atuação direta na rede pública de saúde. Rolim de Moura concentra vagas em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Enfermagem Obstétrica, ampliando a assistência à população local.
As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, no período de 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026, por meio do site da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Rondônia (ABO-RO). A homologação das inscrições está prevista para o dia 3 de fevereiro.
O processo seletivo contará com prova teórico-objetiva, marcada para 8 de fevereiro de 2026, além de análise curricular e entrevista. A avaliação abrangerá conteúdos de Humanização, Saúde Coletiva, Legislação e Organização do SUS, além de conhecimentos específicos de cada área profissional.
A classificação final e convocação para matrícula serão divulgadas no dia 25 de fevereiro, com matrículas previstas para os dias 26 e 27 de fevereiro. O início das atividades dos programas de residência está programado para o dia 2 de março de 2026.
Os Programas de Residência em Saúde são considerados estratégicos para o fortalecimento do SUS, garantindo mais profissionais qualificados atuando diretamente em Rolim de Moura, com impacto positivo na qualidade do atendimento à população.
Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site: abo-ro.org.br/programa-de-residencia.
