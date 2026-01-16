PM apreende entorpecente e conduz envolvidos durante fiscalização de trânsito

Publicada em 16/01/2026 às 13h40
A Polícia Militar de Rondônia, por meio de uma guarnição de fiscalização de trânsito, realizou na noite de quinta-feira (15) uma ação policial que resultou na apreensão de substância entorpecente e na condução de um adulto e um adolescente à Delegacia de Polícia Civil, no município de Cacoal.
A ocorrência foi registrada por volta das 22h45, durante patrulhamento ostensivo preventivo realizado nas proximidades da rua Ji-Paraná com a avenida Porto Velho. No local, os policiais visualizaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos e procederam à abordagem após sinais luminosos e sonoros de parada.
No momento da aproximação da viatura, os policiais observaram que o passageiro, um adolescente, dispensou ao solo um objeto, posteriormente identificado como uma porção de substância entorpecente, aparentando ser maconha. Após a coleta e pesagem, constatou-se a quantidade aproximada de 27 gramas do entorpecente.
Durante a busca pessoal, foi localizada com o adolescente uma quantia em dinheiro em espécie. Questionado, ele relatou ter adquirido a substância nas proximidades do terminal rodoviário da cidade. O condutor da motocicleta informou não ter conhecimento da posse do entorpecente pelo passageiro.
No decorrer da fiscalização, também foi verificado que o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação, sendo adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil por ter sido utilizada no contexto da ocorrência.
Todos os envolvidos tiveram seus direitos constitucionais assegurados e foram conduzidos à autoridade policial competente, juntamente com o entorpecente, o valor em dinheiro e o veículo, para as providências legais cabíveis.
Após a apresentação da ocorrência, a guarnição retornou ao patrulhamento ostensivo na região, reforçando o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a manutenção da ordem pública, a segurança viária e o combate à criminalidade.
