PM apreende drogas, materias hospitalares e conduz enfermeiro

Publicada em 09/01/2026 às 08h50
Na madrugada desta quinta-feira (08), uma guarnição da Polícia Militar avistou um veículo VW Gol, cor prata, saindo de uma residência na rua H1, bairro Cohab . Ao perceber a aproximação policial, o condutor, identificado pelas iniciais R. R. O., 23 anos, apresentou comportamento suspeito e acelerou bruscamente, tentando evitar a abordagem. Ao perceberem que não conseguiriam fugir, um dos ocupantes arremessou um invólucro contendo quatro porções de substância semelhante à cocaína.
No interior do automóvel estavam ainda J. M. S., 20 anos, e N. M. M. N., 19 anos. Durante a abordagem, os ocupantes confirmaram que o material dispensado se tratava de droga.
Diante da situação, os policiais retornaram ao imóvel de onde o veículo havia saído e encontraram um homem de 25 anos identificado pelas iniciais R. G. C., e uma mulher identificada pelas iniciais B. V. W. de 36 anos, na área externa da residência.
Em buscas no local, foram apreendidos 24 invólucros de cocaína, 27 invólucros de maconha, um recipiente de vidro com a erva imersa em líquido desconhecido, uma unidade de ecstasy, uma balança de precisão, embalagens plásticas, além de R$ 247 em dinheiro, 10 euros e 10 bolivianos. Em outro cômodo, os policiais localizaram um ambiente montado como consultório médico, contendo carimbos, atestados, receituários de órgãos públicos, documentos de controle especial em branco, além de diversos medicamentos e materiais hospitalares.
No local também foi encontrada uma criança de 7 anos deitada em um colchão no chão, próxima a caixas contendo resíduos hospitalares, como seringas e agulhas. O responsável pelo imóvel, R.G.C, informou que a menor havia sido deixada sob seus cuidados pelos genitores, que não foram localizados naquele momento. O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu a responsabilidade pela criança. Posteriormente, a mãe, identificada pelas iniciais B. M. S., 32 anos, compareceu à unidade policial.
O responsável pela residência declarou ser profissional da área da saúde e professor, alegando autorização para manter os materiais no local, sem prestar outros esclarecimentos.
Diante dos indícios de tráfico de drogas, posse de entorpecentes, possíveis irregularidades relacionadas a materiais médicos e da situação envolvendo a menor, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à UNISP, juntamente com o material apreendido e o veículo utilizado.
