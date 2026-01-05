“O Agente Secreto” vence Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice 2026

Publicada em 05/01/2026 às 10h59
O cinema brasileiro alcançou um feito inédito neste domingo (4). O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, conquistou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards 2026 — a primeira vitória do Brasil na categoria.
A cerimônia aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Apesar da relevância do prêmio, o anúncio não foi exibido na transmissão televisiva oficial, já que a revelação ocorreu ainda no tapete vermelho. O Critics Choice é considerado um dos principais termômetros para o Oscar.
Na disputa, o longa brasileiro superou produções de peso do cenário internacional, como Foi Apenas um Acidente (Irã/França), A Garota Canhota (Taiwan), No Other Choice (Coreia do Sul), Sirât (Espanha) e Belén (Argentina).
Além do reconhecimento ao filme, Wagner Moura também segue na corrida individual e concorre ao prêmio de Melhor Ator pelo mesmo trabalho, reforçando a forte presença brasileira na edição deste ano da premiação.
