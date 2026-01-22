“Não misturem as coisas”: Belo reage a gritos por Viviane Araújo durante show

Publicada em 22/01/2026 às 11h30
Um momento inusitado marcou uma apresentação de Belo no último fim de semana. Durante o show, parte do público passou a gritar o nome de Viviane Araújo, ex-companheira do cantor e colega de elenco na novela Três Graças, exibida pela TV Globo. A reação do artista foi imediata — e bem-humorada.
O episódio foi registrado em vídeo e publicado no Instagram pelo ator e DJ Victor Andradde. Nas imagens, Belo brinca com a situação ao separar a vida pessoal da ficção. “Misael é Misael. Belo é Belo. Não misturem as coisas, tá?! Me respeitem, que eu sou ator!”, disse, aos risos. Em seguida, completou: “Brincadeira! Eu amo vocês! A Consuelo chegou com força total. Misael, Consuelo, Viviane e Belo… tá tudo certo!”.
Na trama, Belo interpreta Misael, personagem que vive um reencontro com Consuelo, papel de Viviane Araújo, descrita como um amor do passado. A proximidade dos personagens acabou estimulando a reação do público, que levou o nome da atriz para o ambiente do show.
Belo e Viviane Araújo tiveram um relacionamento de nove anos, entre 1998 e 2007. O término foi cercado por rumores de traição. Após a separação, o cantor engatou um relacionamento com Gracyanne Barbosa. Atualmente, Belo namora a influenciadora Rayane Figliuzzi, enquanto Viviane é casada com Guilherme Militão.
O episódio reforçou a repercussão do casal fictício da novela e mostrou que o público segue atento às conexões entre ficção e vida real.
