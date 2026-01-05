Mulher fica ferida após veículo capotar na RO-464 em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 05/01/2026 às 14h10
Um acidente de trânsito com capotamento foi registrado na Rodovia RO-464, no sentido ao município de Governador Jorge Teixeira, a aproximadamente um quilômetro da BR-364, próximo ao Presidio. O sinistro ocorreu em um momento em que a pista estava molhada devido à chuva, o que pode ter contribuído para o ocorrido.
De acordo com as informações apuradas, um automóvel seguia pela rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando. No veículo estavam três ocupantes. Uma das passageiras precisou ser socorrida e encaminhada ao hospital de referência pelo Corpo de Bombeiros, enquanto os demais não sofreram ferimentos.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local realizando o atendimento às vítimas, a sinalização da via e o controle do tráfego, garantindo a segurança dos motoristas que trafegavam pelo trecho e evitando novos acidentes.
Após o resgate, o local foi isolado para os trabalhos da perícia técnica, que deverá apurar as causas e circunstâncias do acidente. Informações posteriores indicaram que a vítima encaminhada ao hospital não apresentou fraturas.
O acidente chamou a atenção para os riscos de condução em rodovias durante períodos de chuva, quando a pista molhada pode provocar a perda de aderência dos pneus e aumentar as chances de acidentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!