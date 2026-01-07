Motociclista é socorrido após colisão com carro em Rolim de Moura

Publicada em 07/01/2026 às 09h00
De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um carro trafegava pela Avenida 25 de Agosto, sentido centro, quando, em determinado momento, realizou uma conversão para adentrar na Rua H, sentido norte. Durante a manobra, um motociclista que realizava ultrapassagem pela esquerda acabou colidindo na lateral dianteira do veículo.
Com o impacto, o condutor da motocicleta foi lançado ao solo, sofrendo escoriações. A moto, uma Honda CG Titan Fan, foi arremessada e parou do outro lado da avenida.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. Posteriormente, uma equipe da Polícia Técnico-Científica esteve presente para a realização dos exames periciais, que irão auxiliar na apuração das causas do acidente.
O motociclista recebeu atendimento e foi socorrido. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
