Motociclista e passageiro são socorridos após colisão com carro em Rolim de Moura

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um veículo Fiat Uno estava saindo de marcha à ré de um estabelecimento comercial quando uma motocicleta, que seguia pela referida avenida no sentido ao bairro Nova Estrela, acabou colidindo na traseira do automóvel.
Com a força do impacto, o motociclista e o passageiro foram arremessados ao solo, sofrendo ferimentos graves. Ambos receberam os primeiros atendimentos no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. Posteriormente, a Polícia Científica compareceu para a realização dos exames periciais, que irão auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
