“Meu mundo caiu”: Flay diz que convite para o BBB 26 foi cancelado após vazamento

Publicada em 08/01/2026 às 11h08
A cantora e influenciadora Flay, que participou do Big Brother Brasil 20, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para relatar que foi convidada a retornar ao reality, mas teve a possível participação cancelada após a informação vir a público.
No desabafo publicado no Instagram, Flay afirmou que aceitou o convite para integrar o Big Brother Brasil 26 e que vinha se organizando profissionalmente para o retorno ao confinamento. Segundo ela, o contato ocorreu após a divulgação de que ex-participantes poderiam voltar ao programa. “O BBB realmente me procurou, fizemos uma reunião e eu disse que sim, mas precisaria me programar, porque eu estou retomando minha carreira nos palcos”, explicou.
A cantora relatou que, assim como em sua primeira participação, aguardava uma confirmação definitiva e manteve sigilo absoluto sobre as negociações. No entanto, meses depois, a informação acabou vazando no Portal LeoDias, o que, segundo Flay, mudou completamente o rumo da situação. “Do fundo do meu coração, eu não falei para ninguém. Nem meu sócio sabia. Eu travei minha agenda de shows, inclusive em períodos como fim de ano e carnaval, justamente para conseguir me organizar”, disse.
Ainda de acordo com o relato, dois dias após a publicação da notícia, ela recebeu uma mensagem informando o cancelamento da sua possível participação. “Meu mundo caiu nessa hora. Eu fiz uma manobra muito arriscada, parei shows, interrompi projetos, investi em álbum, vídeos e mantive toda uma equipe contando com essa oportunidade”, desabafou.
Após a repercussão das declarações, Leo Dias reagiu de forma irônica nas redes sociais. “Já que a Flay travou a agenda, ficou fora do BBB 26 e culpou o portal LeoDias, vamos ajudá-la: contratem seus shows”, escreveu. Em outro comentário, o jornalista afastou a responsabilidade direta pela divulgação: “Minha culpa? Me tire dessa, Flay. Foi a minha colunista Carla Bittencourt”.
O episódio gerou grande repercussão entre fãs do reality e seguidores da cantora, reacendendo o debate sobre vazamentos de informações e seus impactos em negociações envolvendo programas de grande audiência.
