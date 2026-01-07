Mãe de suposta filha de Neymar critica demora em exame de DNA: “Em busca de um direito”

Publicada em 07/01/2026 às 16h28
A ex-modelo húngara Gabriella Gáspár voltou a se manifestar nas redes sociais para criticar a demora na conclusão do exame de DNA envolvendo sua filha, que ela afirma ser fruto de um relacionamento com o jogador Neymar. Segundo Gabriella, o processo corre em segredo de Justiça, por envolver uma menor de idade.
No desabafo, a ex-modelo relata que manteve um romance com o atleta em 2013, durante uma viagem pela América do Sul, quando Neymar ainda defendia o Santos. Ela afirma que, desde então, tenta o reconhecimento paterno e que a falta de definição tem impactado diretamente a vida da filha.
“Venho hoje compartilhar um pouco sobre a jornada que eu, Gabriella Gáspár, e minha filha, Jázmin Zoé, temos trilhado há muitos anos em busca de um direito fundamental: o reconhecimento de paternidade”, escreveu.
No texto, Gabriella destaca que a menina completou 12 anos em 30 de dezembro de 2025 e que o desejo da filha é simples. “Jázmin é uma menina linda e amorosa, que sonha apenas em ter o contato e o carinho de seu pai, o famoso jogador de futebol internacional”, afirmou.
Ela também diz que tentou diversas vezes resolver a situação de forma amigável, sem recorrer inicialmente à Justiça. “Tentei de todas as formas um contato amigável, seja através das mídias sociais do atleta, quanto as de seus pais e irmã, apresentando fotos da minha filha ao longo dos anos”, relatou. De acordo com a ex-modelo, nunca houve resposta.
Diante da ausência de retorno, Gabriella afirma que não restou alternativa além da via judicial. “Essa falta de acesso e colaboração tornou tudo muito difícil e nos levou a ingressar com uma ação judicial no Brasil, no estado de São Paulo, um processo que corre em segredo de Justiça, como é praxe em casos que envolvem menores e questões de família”, escreveu.
Ao encerrar o desabafo, a ex-modelo diz esperar que o resultado do exame genético esclareça definitivamente o caso e confirme sua versão dos fatos, projetando para 2026 a expectativa de um desfecho.
Até o momento, não há manifestação pública do jogador sobre o processo, que segue sob sigilo judicial.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!