Jovem presa por violência doméstica é encontrada morta em cela na Central
Por News Rondônia
Publicada em 04/01/2026 às 10h30
 A jovem Geovana de 24 anos, foi encontrada morta na noite deste sábado (03), no Departamento de Flagrantes, bairro Nova Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo site, a jovem foi presa por violência doméstica contra a companheira em uma residência no bairro Escola de Polícia, zona leste da capital.

Já pela noite a suspeita foi encontrada desacordada dentro da cela (chiqueirinho), em seguida o Samu fez a constatação do óbito. As causas da morte estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Polícia Porto Velho
