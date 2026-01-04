Jovem presa por violência doméstica é encontrada morta em cela na Central

Por News Rondônia
Publicada em 04/01/2026 às 10h30
Publicada em 04/01/2026 às 10h30
A jovem Geovana de 24 anos, foi encontrada morta na noite deste sábado (03), no Departamento de Flagrantes, bairro Nova Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pelo site, a jovem foi presa por violência doméstica contra a companheira em uma residência no bairro Escola de Polícia, zona leste da capital.
Já pela noite a suspeita foi encontrada desacordada dentro da cela (chiqueirinho), em seguida o Samu fez a constatação do óbito. As causas da morte estão sendo apuradas pela Polícia Civil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!