Jovem é alvejado com três tiros por dupla de moto em Presidente Médici

04/01/2026
Um homem identificado apenas como Lucas foi baleado na noite desta sábado (3) nas imediações de um restaurante conhecido como Baiuca. Ele foi atingido enquanto estava na garupa de uma motocicleta, quando outra moto, ocupada por dois homens, se aproximou.
Segundo informações apuradas no local, o passageiro da motocicleta suspeita efetuou três disparos de arma de fogo, atingindo Lucas na região do abdômen. Após os tiros, os autores fugiram, enquanto o condutor da moto em que a vítima estava seguiu em direção oposta tentando escapar.
Lucas caiu ferido em frente ao estabelecimento e foi socorrido rapidamente por uma ambulância, sendo levado ao hospital. Os disparos causaram ferimentos graves, já que dois tiros atravessaram o corpo e um ficou alojado.
O ataque ocorreu em via pública e causou apreensão entre pessoas que estavam nas proximidades. O caso segue sendo apurado para identificar os responsáveis.
