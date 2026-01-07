Jovem de 18 anos é assassinado a tiros em Vista Alegre do Abunã

Publicada em 07/01/2026 às 08h40
Um jovem identificado como Pedro Henrique R. S., de 18 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (06) na Rua Blumenau Soltovski, no distrito de Vista Alegre do Abunã, localizado na zona rural de Porto Velho (RO).
De acordo com informações obtidas no local, Pedro Henrique estava em um terreno baldio, situado em frente a uma loja de parafusos, quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Após o ataque, o suspeito fugiu rapidamente, tomando rumo ignorado.
Moradores da região acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao endereço e realizou diligências nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas apenas pôde constatar o óbito do jovem ainda no local.
A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnico-Científica, que realizou os procedimentos de praxe para coleta de evidências que possam auxiliar na elucidação do crime. Durante os levantamentos, nenhuma testemunha soube informar a motivação do homicídio, tampouco fornecer características físicas ou vestimentas do autor dos disparos.
Após a perícia, o corpo foi removido por uma funerária de plantão. O caso foi registrado como homicídio doloso e será investigado pela Polícia Civil, por meio do 9º Distrito Policial de Extrema, que ficará responsável por apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.
A polícia solicita que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada de forma anônima aos canais oficiais de denúncia.
