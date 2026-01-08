Ji-Paraná conclui pré-temporada e ajusta elenco para estreia no Campeonato Rondoniense 2026

Publicada em 08/01/2026 às 11h14
A contagem regressiva para o Campeonato Rondoniense 2026 já orienta a rotina do Ji-Paraná, que entra na fase final de preparação antes da estreia marcada para o dia 18 de janeiro. O confronto contra o Guaporé será disputado no estádio Biancão, palco onde o elenco concentra os últimos ajustes técnicos e físicos da pré-temporada.
Os treinamentos realizados no estádio indicam um grupo submetido a sessões voltadas à organização tática e ao ganho de ritmo de jogo. A comissão técnica intensificou o trabalho nesta etapa decisiva, buscando equilíbrio entre intensidade e controle, com foco direto no início da competição estadual.
O técnico Bruno Monteiro afirmou, em conversa com a equipe de reportagem, que o planejamento da pré-temporada entra na reta final. Segundo ele, os últimos quinze dias são destinados à consolidação do trabalho realizado até aqui, antes da transição definitiva para o período competitivo do calendário.
A formação do elenco reúne atletas com maior rodagem, jovens em processo de afirmação e reforços contratados para a temporada. O grupo assume o desafio de representar um clube historicamente acompanhado de perto por sua torcida, conhecida pela presença constante nas arquibancadas.
O goleiro Gabriel Batista destacou que vestir a camisa do Ji-Paraná carrega um peso específico no futebol rondoniense. Em sua quarta temporada no clube, ele relembrou campanhas recentes, como o vice-campeonato estadual em 2023, a terceira colocação em 2025 e a participação na Copa do Brasil de 2024, trajetória que, segundo ele, reforça a responsabilidade assumida pelo elenco.
Entre os recém-chegados, a motivação também passa pelo histórico do clube. Patrick Felipe relatou que deixou São Paulo após receber o convite para integrar um projeto voltado à disputa do título estadual. “Falaram que estavam montando um time para brigar por título”, resumiu o atleta, ao comentar a decisão de aceitar a proposta.
O Campeonato Rondoniense 2026 terá início no dia 17 de janeiro e contará com a participação de sete clubes. A edição marca mais uma temporada de integração entre equipes da capital e do interior, ampliando a exposição do futebol estadual. A estreia do Ji-Paraná acontece no dia 18 de janeiro, às 15h30, no Biancão, diante do Guaporé.
