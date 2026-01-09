Homem fica preso às ferragens após colisão entre caminhão caçamba e carro

Publicada em 09/01/2026 às 14h20
Colisão envolvendo caminhão caçamba e veículo de passeio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 08 de janeiro de 2026, em trecho conhecido como ponte do Marreta
Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (08/01/2026) na RO-010, a aproximadamente 10 quilômetros de Pimenta Bueno, no sentido Rolim de Moura, em um ponto conhecido popularmente como ponte do Marreta. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e causou grande comoção entre motoristas e moradores da região.
Conforme apurou o Pimenta Virtual no local, o acidente envolveu um caminhão caçamba carregado de terra e um veículo Fiat Doblò, de cor prata. As informações preliminares indicam que o caminhão realizava uma manobra de ultrapassagem quando acabou colidindo com o automóvel. Autoridades que atenderam a ocorrência não descartam a possibilidade de um terceiro veículo envolvido, hipótese que ainda será apurada.
No Fiat Doblò estavam uma mulher, um homem e duas crianças. Com o impacto, o carro foi atingido diretamente pela carga transportada pelo caminhão, ficando parcialmente soterrado pela terra que se espalhou sobre a pista e sobre o veículo. As imagens feitas no local mostram a lateral e o teto do automóvel bastante danificados, evidenciando a força da colisão.
Uma das crianças sofreu apenas escoriações leves. Já o homem ficou preso às ferragens, permanecendo consciente durante todo o atendimento. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e iniciou os procedimentos de resgate, utilizando equipamentos de desencarceramento. Devido ao volume de terra sobre o veículo, foi necessário o apoio de uma pá carregadeira, que auxiliou na retirada da carga e no acesso à vítima, permitindo a remoção segura do homem.
Após o resgate, a vítima foi imobilizada em prancha e encaminhada ao Hospital Municipal Ana Neta. Segundo informações iniciais, há suspeita de fratura na perna esquerda.
A Polícia Militar esteve presente para controlar o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o socorro às vítimas e a retirada dos veículos, além de prestar apoio às equipes de emergência.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes, que irão analisar as circunstâncias da colisão, a dinâmica dos veículos envolvidos e as condições da via no momento do ocorrido.
