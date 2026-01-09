Homem é vítima de tentativa de homicídio no bairro Lagoinha

Publicada em 09/01/2026 às 08h50
Segundo informações apuradas no local, a vítima foi encontrada ferida em via pública, apresentando lesões provocadas por agressão. Populares acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que rapidamente se deslocaram até o endereço. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, encaminhou o homem ferido para uma unidade hospitalar da capital. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.
A Polícia Militar isolou a área para preservar o local e coletar as primeiras informações sobre o crime. De acordo com a PM, a dinâmica da tentativa de homicídio ainda está sendo apurada, assim como as características do autor ou autores e a possível motivação do ataque.
A região onde o crime ocorreu é conhecida por ser frequentada por usuários de drogas e já foi palco de outros registros de violência, incluindo homicídios, o que reforça a preocupação das forças de segurança com a criminalidade no bairro.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade às diligências para identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio. A Polícia Militar segue realizando patrulhamento na região para reforçar a segurança e coibir novos crimes.
