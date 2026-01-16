Homem é preso suspeito de usar cartão furtado para fazer compras no centro

Publicada em 16/01/2026 às 13h50
Uma ação da guarnição Primo Alfa do 1º Batalhão comandada pelo sgt Rocha na manhã desta sexta-feira (16), resultou na prisão do apenado monitorado vulgo “Tenente”, e um foragido da justiça.
O flagrante aconteceu na região central do bairro Pedrinhas, centro de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pelo site, um serviço público do DER teve o carro arrombado na Rua Pio XII e a carteira furtada com documentos e cartões de crédito.
A PM foi chamada e chegou até o suspeito que estava fazendo compras em um comércio nas proximidades, e a notificação do cartão chegou até a vítima. Com ele foram apreendidos um fardo de refrigerante, dois pacotes de cerveja, carteiras de cigarro e isqueiros.
Em seguida a equipe policial fez a abordagem ao outro indivíduo e verificou um mandado de prisão por violência doméstica, e também foi conduzido ao Departamento de Flagrantes.
